Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Pisa, Hiljemark presenta la gara col Milan: “Squadra fortissima ma che ha qualche limite. Dobbiamo sfruttarli”

INTERVISTE

Pisa, Hiljemark presenta la gara col Milan: “Squadra fortissima ma che ha qualche limite. Dobbiamo sfruttarli”

Pisa, Hiljemark: 'Milan squadra fortissima. Secondo me hanno dei limiti'
L'allenatore del Pisa Oscar Hiljemark ha parlato del Milan alla vigilia della gara con i rossoneri, valida per la 25^ giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

In un video diffuso sui canali della squadra, il neo allenatore del Pisa Oscar Hiljemark ha parlato di questi primi giorni di allenamento con i suoi ragazzi e della prossima sfida di campionato. Come noto, domani sera i nerazzurri ospiteranno il Milan di Massimiliano Allegri per la sfida che aprirà la 25^ giornata di Serie A. Ecco, di seguito, le parole del tecnico nerazzurro.

Pisa, parla Oscar Hiljemark

—  

"Dopo soli tre giorni di allenamenti abbiamo fatto una buona partita in fase difensiva. Il primo tempo non è stato buono come avrei voluto, nel secondo però abbiamo fatto meglio e in questa settimana abbiamo fatto un lavoro sia in fase difensiva che offensiva con un paio di principi di gioco dedicati alla sfida col Milan. Questo è un gruppo di gioco fantastico, abbiamo cambiato un po' il modo di allenarci rispetto a come erano abituati precedentemente. Abbiamo parlato e ci siamo conosciuti meglio sia dentro che fuori dal campo con i giocatori in questa settimana".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Pisa-Milan, probabili formazioni: ballottaggio in difesa. In attacco spazio a Leao e Nkunku

L'allenatore dei toscani ha poi continuato: "Voglio vedere una squadra che sa fare entrambe le fasi di gioco bene. Ognuno deve giocare per la squadra, se lavoriamo insieme dobbiamo essere tutt'uno con la tifoseria e la squadra. Solo così possiamo avere l'opportunità di vincere. Ho visto tante partite e tante clip del Milan, sono una squadra fortissima con giocatori di grande qualità. Secondo me anche loro però hanno qualche problema e limite, potremmo sfruttarlo al meglio e sfruttare anche il fattore campo. Hanno Modric, Leao, Rabiot, giocatori di alta qualità. Mi sono mancate queste partite. Allegri è un grande allenatore, io ho iniziato la carriera in Serie A e ho solo da imparare. Sono una persona che vive per il calcio e per il mio lavoro. Quando abbiamo deciso di venire qui con tutta la famiglia è stata una scelta di vita per fare bene per il club e per questa città. Voglio vivere in mezzo alla gente, in centro. Questo per me conta molto. D'ora in poi tutte le partite sono come una finale e la resilienza conta moltissimo".

Leggi anche
Pulisic sincero: “Al Mondiale contro i miei compagni al Milan? È divertente ma in campo...
Stringara: “Vlahovic? Alla Juventus non è mai stato considerato da Allegri inamovibile”

© RIPRODUZIONE RISERVATA