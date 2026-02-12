Vincere i Mondiali? Pulisic: 'Perché no? Contro i miei compagni sarà ...'

Qual è il tuo prossimo sogno, vincere il Mondiale? "Perché no? Abbiamo il Mondiale negli USA, se ci avessi pensato da bambino… È un sogno anche solo essere lì, vivere il momento e fare il massimo”.

Sei ovviamente il volto principale della nazionale. Che effetto ti fa? “Sono stato fortunato nel fare quello che ho fatto in carriera e giocare per club fantastici in Europa e rappresentare la Nazionale da quando ho 17 anni. Sono grato per il supporto che mi arriva. Avere questo riconoscimento è bello ma la cosa che è veramente importante è che amo giocare a calcio fin da quando sono bambino e continuo a farlo. Al Mondiale mi godrò il momento, ho lavorato per questo e sono grato di poterlo vivere”.

Immaginavi che saresti diventato così importante per la nazionale? “È incredibile, sono 10 anni che sono in Europa e ogni volta che torno a casa in estate sembra che l’importanza di questo sport sia cresciuta. È speciale. Se posso avere anche solo una piccola parte per aiutare questa crescita negli USA… È bello, sono fortunato”.

Durante il Mondiale giocherai anche contro alcuni dei tuoi compagni qua al Milan: “È sempre divertente quando giochi contro i tuoi compagni. Ma quando sei in campo non è così strano: è una battaglia e non ti importa poi così tanto di chi ti trovi davanti”.