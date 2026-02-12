Vincere i Mondiali? Pulisic: 'Perché no? Contro i miei compagni sarà ...'

Pianeta Milan
Pulisic sincero: “Al Mondiale contro i miei compagni al Milan? È divertente ma in campo sarà una battaglia”

Christian Pulisic ha rilasciato un'intervista al programma tv statunitense 'Access Hollywood'. Ecco le parole sui Mondiali e sulle possibile partite contro i suoi compagni al Milan
Nella giornata di oggi, l'attaccante del Milan Christian Pulisic è stato intervistato dal programma televisivo statunitense 'Access Hollywood'. L'attaccante di Massimiliano Allegri si è aperto al pubblico raccontando diversi aneddoti sulla sua vita a Milano, sul Milan e su tanto altro ancora.

Milan, ecco le parole di Christian Pulisic

In particolare, l'attaccante statunitense ha voluto spendere alcune parole sui prossimi Mondiali di calcio che si terranno la prossima estate negli States. Sarà una grande emozione per Pulisic giocare in casa davanti ai suoi tifosi. Peraltro, è facile che Christian incontri alcuni compagni al Milan durante la competizione, ma per lui in campo cambia poco che siano amici o meno. Ecco le sue parole sul tema.

Qual è il tuo prossimo sogno, vincere il Mondiale? "Perché no? Abbiamo il Mondiale negli USA, se ci avessi pensato da bambino… È un sogno anche solo essere lì, vivere il momento e fare il massimo”.

Sei ovviamente il volto principale della nazionale. Che effetto ti fa? “Sono stato fortunato nel fare quello che ho fatto in carriera e giocare per club fantastici in Europa e rappresentare la Nazionale da quando ho 17 anni. Sono grato per il supporto che mi arriva. Avere questo riconoscimento è bello ma la cosa che è veramente importante è che amo giocare a calcio fin da quando sono bambino e continuo a farlo. Al Mondiale mi godrò il momento, ho lavorato per questo e sono grato di poterlo vivere”.

Immaginavi che saresti diventato così importante per la nazionale? “È incredibile, sono 10 anni che sono in Europa e ogni volta che torno a casa in estate sembra che l’importanza di questo sport sia cresciuta. È speciale. Se posso avere anche solo una piccola parte per aiutare questa crescita negli USA… È bello, sono fortunato”.

LEGGI ANCHE: Pisa-Milan, probabili formazioni: ballottaggio in difesa. In attacco spazio a Leao e Nkunku

Durante il Mondiale giocherai anche contro alcuni dei tuoi compagni qua al Milan: “È sempre divertente quando giochi contro i tuoi compagni. Ma quando sei in campo non è così strano: è una battaglia e non ti importa poi così tanto di chi ti trovi davanti”.

