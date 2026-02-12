Paolo Stringara, ex calciatore del Bologna, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', su Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che il Milan segue con molto interesse per la sessione estiva di calciomercato. Stringara ha voluto parlare della questione legata al rinnovo, facendo riferimento anche al giocatore visto alla Fiorentina. Ecco, di seguito, le sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Stringara: “Vlahovic? Alla Juventus non è mai stato considerato da Allegri inamovibile”
INTERVISTE
Stringara: “Vlahovic? Alla Juventus non è mai stato considerato da Allegri inamovibile”
Paolo Stringara, ex calciatore, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio su Dusan Vlahovic, cercato dal Milan
Parla Stringara—
LEGGI ANCHE: Filippo Galli: "Pisa-Milan 1987, l'inizio dell'era Sacchi. Eravamo belli come il Boléro di Ravel"
Juve, rimane il nodo attaccante. Le parole di Paolo Stringara in merito a Dusan Vlahovic: "Spalletti non è uno sprovveduto, come è arrivato ha subito parlato bene di Vlahovic e ha detto che gli piace. Io mi ricordo il Vlahovic della Fiorentina, ma alla Juve non è mai stato considerato inamovibile tra i titolari da Allegri ed è strano che ora lo cerchi. Per me ha cattiveria sotto porta, è un centravanti importantissimo. E Spalletti non se lo vuole far sfuggire. E poi per Vlahovic anche il contesto dove è arrivato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA