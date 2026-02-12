Pianeta Milan
Thuram: 'I tifosi del Milan saranno con noi sabato? Io penso solo alla partita'
Khephren Thuram, giocatore della Juventus, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul match contro l'Inter, che interessa anche al Milan
Alessia Scataglini

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a pochi giorni da Inter-Juventus, big match del fine settimana. Il calciatore bianconero ha voluto rispondere anche ad una domanda riguardante Milan e Napoli. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Le parole di Thuram

"È ovvio che siamo molto arrabbiati. Perché abbiamo fatto una buona partita. Penso che abbiamo dominato la Lazio: loro hanno fatto due gol credo sui due primi tiri. Se guardiamo a come è finita, con il gol del pareggio all'ultimo momento, allora sì, è un punto guadagnato. Però siamo comunque scontenti per come è andata questa partita".

Che cosa manca?

"Non so esattamente che cosa manca. Credo che siamo sulla strada giusta, perché lavoriamo bene e creiamo tante occasioni: dobbiamo solo fare qualche gol in più. Il gruppo ha un ottimo rapporto con il mister e abbiamo grande fiducia l'uno nell'altro per vincere le prossime sfide".

Napoli e Milan tiferanno per voi sabato.

"Penso soltanto a noi, soltanto alla partita. Certo, sarà molto importante vincere questa partita perché è il derby d'Italia. Però soprattutto sarà importante per la nostra classifica, per la lotta Champions".

L'Inter ormai è avviata a vincere lo Scudetto?

"No, non ancora. Tutto può succedere. Vediamo nelle prossime settimane".

