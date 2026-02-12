Che cosa manca?
"Non so esattamente che cosa manca. Credo che siamo sulla strada giusta, perché lavoriamo bene e creiamo tante occasioni: dobbiamo solo fare qualche gol in più. Il gruppo ha un ottimo rapporto con il mister e abbiamo grande fiducia l'uno nell'altro per vincere le prossime sfide".
Napoli e Milan tiferanno per voi sabato.
"Penso soltanto a noi, soltanto alla partita. Certo, sarà molto importante vincere questa partita perché è il derby d'Italia. Però soprattutto sarà importante per la nostra classifica, per la lotta Champions".
L'Inter ormai è avviata a vincere lo Scudetto?
"No, non ancora. Tutto può succedere. Vediamo nelle prossime settimane".
