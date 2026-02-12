Bortolazzi sul match di Pisa: 'Il Milan deve vincere per sognare lo scudetto'

Manca sempre meno a Pisa-Milan, match valido per la 25ª giornata di Serie A in programma domani sera alle 20:45. La sfida della 'Cetilar Arena' rappresenta un crocevia importante per la stagione dei rossoneri, che hanno bisogno di una vittoria per rimanere in scia dell'Inter. Il club toscano è ultimo in classifica, eppure, la partita di andata è terminata in pareggio. La squadra di Allegri ha perso troppi punti contro le squadre della parte destra della classifica, l'incontro di domani può essere l'occasione giusta per interrompere questo trend.