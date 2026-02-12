Pianeta Milan
Verso Pisa-Milan, Bortolazzi: “Serve una vittoria per rendere la vita difficile all’Inter”

Bortolazzi sul match di Pisa: 'Il Milan deve vincere per sognare lo scudetto'
L'intervento di Mario Bortolazzi, ex centrocampista del Milan, ai microfoni della radio 'Dance City4You', in vista della trasferta contro il Pisa in programma domani sera alle 20:45
Manca sempre meno a Pisa-Milan, match valido per la 25ª giornata di Serie A in programma domani sera alle 20:45. La sfida della 'Cetilar Arena' rappresenta un crocevia importante per la stagione dei rossoneri, che hanno bisogno di una vittoria per rimanere in scia dell'Inter. Il club toscano è ultimo in classifica, eppure, la partita di andata è terminata in pareggio. La squadra di Allegri ha perso troppi punti contro le squadre della parte destra della classifica, l'incontro di domani può essere l'occasione giusta per interrompere questo trend.

Pisa-Milan, le parole di Bortolazzi

Sulla partita di domani si è espresso anche Mario Bortolazzi, ex centrocampista del Milan dal 1987 al 1988. L'ex rossonero è intervenuto sulle frequenze della radio 'Dance City4You', offrendo il suo punto di vista su Pisa-Milan. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Sulla carta, chiaramente, il Milan è favorito. I rossoneri stanno dimostrando di essere una squadra in salute, in condizione. Inoltre, se vogliono continuare ad alimentare le speranze di scudetto, o quantomeno rendere fino alla fine la vita difficile all'Inter, devono vincere. Io penso che il Milan riuscirà a ottenere i 3 punti e continuerà ad essere la squadra che insidia l'Inter in questo campionato".

