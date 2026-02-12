Pulisic: 'Vedere i tifosi allo stadio e sentirli esultare è imparagonabile'

Sei al Milan dal 2023, un club così iconico… Qual è la tua cosa preferita qua? “Andare allo stadio e vedere i tifosi. Vincere in casa, segnare, sentirli esultare urlando il tuo nome e supportare la squadra… Non c’è niente di paragonabile. Quasi ottantamila persone che urlano, farne parte ogni settimana è speciale”.