Pulisic: 'Vedere i tifosi allo stadio e sentirli esultare è imparagonabile'

Milan, Pulisic si racconta: “Sentire i tifosi esultare e urlare il tuo nome è imparagonabile”

Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha rilasciato un'intervista al programma tv statunitense 'Access Hollywood'. Ecco le parole sui tifosi del Milan
Nella giornata di oggi, l'attaccante del Milan Christian Pulisic è stato intervistato dal programma televisivo statunitense 'Access Hollywood'. L'attaccante di Massimiliano Allegri si è aperto al pubblico raccontando diversi aneddoti sulla sua vita a Milano, sul Milan e su tanto altro ancora.

Milan, le parole di Christian Pulisic

In particolare, l'ex Chelsea ha voluto spendere alcune parole sul rapporto che ha con i tifosi rossoneri e sulle emozioni che si provano giocando a 'San Siro'  con la maglia del Milan addosso. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

Sei al Milan dal 2023, un club così iconico… Qual è la tua cosa preferita qua? “Andare allo stadio e vedere i tifosi. Vincere in casa, segnare, sentirli esultare urlando il tuo nome e supportare la squadra… Non c’è niente di paragonabile. Quasi ottantamila persone che urlano, farne parte ogni settimana è speciale”.

I tifosi ti amano: “Amano davvero il Milan, lo apprezzo molto”.

