Milan, De Winter: “Ho sbagliato solo due partite. Capita a tutti. A fine stagione sarei felice se …”

Koni De Winter, difensore belga del Milan, ha parlato della svolta che ha avuto - nelle prestazioni e nel rendimento - in questo inizio di 2026 in un'intervista a 'Tuttosport' di oggi. Inoltre, ha spiegato cosa vorrebbe che succedesse a maggio
Daniele Triolo Redattore 

Koni De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Da qualche settimana, esattamente con l'inizio del nuovo anno solare, il 2026, De Winter dà la sensazione di essere cresciuto molto: prestazioni in crescendo, continuità di rendimento, un investimento (i 20 milioni di euro spesi per prenderlo dal Genoa in estate) che sembra ripagare le attese.

Ma il difensore belga, al quotidiano torinese, stamattina ha voluto precisare. «Secondo me non ho fatto così male nella prima metà di stagione. Ho sbagliato due gare, contro la Lazio in Coppa Italia e contro il Napoli a Riyadh, ma capita a tutti. Ultimamente ho trovato continuità e forse da fuori sembra che stia giocando meglio».

Sull'obiettivo di fine stagione, invece De Winter ha risposto senza indugi: «Sarei felice se avremo dato tutto quello che potevamo e se torneremo in Champions League. Il Mondiale? Una bellissima esperienza che spero di vivere, il Milan mi può aiutare a essere più forte ed essere quindi convocato».

