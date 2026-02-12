Koni De Winter, difensore belga del Milan, ha parlato della svolta che ha avuto - nelle prestazioni e nel rendimento - in questo inizio di 2026 in un'intervista a 'Tuttosport' di oggi. Inoltre, ha spiegato cosa vorrebbe che succedesse a maggio

Ma il difensore belga, al quotidiano torinese, stamattina ha voluto precisare. «Secondo me non ho fatto così male nella prima metà di stagione. Ho sbagliato due gare, contro la Lazio in Coppa Italia e contro il Napoli a Riyadh, ma capita a tutti. Ultimamente ho trovato continuità e forse da fuori sembra che stia giocando meglio».