L’ex attaccante di Milan, Inter e Juventus, Aldo Serena, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla lotta scudetto in Serie A: le sue parole...
L’ex attaccante di Milan, Inter e Juventus, Aldo Serena, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in una lunga intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato ampiamente della Lotta scudetto in Serie A. L'ex centravanti di è soffermato a parlare dei rossoneri di Allegri riferendo che, secondo lui, sono ancora in lotta per il titolo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito.
Milan, parla Serena
—
Milan, le parole di Aldo Serena sulla lotta scudetto: “Il Milan secondo me è ancora in gioco per lo Scudetto, anche perché ora le partite di Champions saranno dure. Il Milan in questo senso lo vedo in pole position. La corsa Champions? Il Como è in grande spolvero, ma non lasciamo fuori l’Atalanta che pur senza continuità può battere chiunque".