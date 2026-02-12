Pianeta Milan
Serena sicuro: “Il Milan secondo me è ancora in gioco per lo Scudetto”

L’ex attaccante di Milan, Inter e Juventus, Aldo Serena, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla lotta scudetto in Serie A: le sue parole...
L’ex attaccante di Milan, Inter e Juventus, Aldo Serena, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in una lunga intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato ampiamente della Lotta scudetto in Serie A. L'ex centravanti di è soffermato a parlare dei rossoneri di Allegri riferendo che, secondo lui, sono ancora in lotta per il titolo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito.

Milan, le parole di Aldo Serena sulla lotta scudetto: “Il Milan secondo me è ancora in gioco per lo Scudetto, anche perché ora le partite di Champions saranno dure. Il Milan in questo senso lo vedo in pole position. La corsa Champions? Il Como è in grande spolvero, ma non lasciamo fuori l’Atalanta che pur senza continuità può battere chiunque".

"Il Napoli ha avuto tanti problemi di infortuni, la Juventus sta trovando il suo spazio e dovesse sbancare San Siro ci potrebbe credere ancora di più“, ha chiosato Serena.

