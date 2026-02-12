Pianeta Milan
Galli: “Con Sacchi i risultati non arrivarono subito. Da Verona cambiò tutto”

Filippo Galli, ex difensore rossonero, era in campo in quel Pisa-Milan 1-3 del 1987, ha parlato dell'ex rossonero Arrigo Sacchi
Filippo Galli, ex difensore del Milan, era in campo nel 13 settembre 1987, quando il nuovo Milan di Arrigo Sacchi sfidò il Pisa vincendo 31. L'ex rossonero, intervistato dai microfoni di 'Tuttosport', ha voluto spendere alcune parole sul suo ex allenatore. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni.

Milan, Filippo Galli: "I risultati non arrivarono subito"

Su Sacchi e se si era già capito dove sarebbe voluto arrivare: «Ancora no, la svolta ci fu successivamente contro il Verona, alla sesta giornata, vincemmo 1-0, prima eravamo in difficoltà. Nonostante ci allenassimo duramente, i risultati non arrivavano, tant’è che fummo eliminati dall'Espanyol in UEFA. Da Verona cambiò tutto: vincere aiuta a vincere. A Pisa ancora non eravamo in quella situazione, eravamo una sorta di laboratorio, fermo restando che il laboratorio era sempre in essere».

Galli su com'era Sacchi in allenamento nel suo Milan: «Maniacale, attento al minimo dettaglio. Sul campo ti spostava anche di pochi centimetri rispetto a una palla laterale. Era uno stakanovista che amava il gioco e ti veniva a correggere, non mollava mai».

