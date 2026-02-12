Milan, Filippo Galli: "I risultati non arrivarono subito"

Su Sacchi e se si era già capito dove sarebbe voluto arrivare: «Ancora no, la svolta ci fu successivamente contro il Verona, alla sesta giornata, vincemmo 1-0, prima eravamo in difficoltà. Nonostante ci allenassimo duramente, i risultati non arrivavano, tant’è che fummo eliminati dall'Espanyol in UEFA. Da Verona cambiò tutto: vincere aiuta a vincere. A Pisa ancora non eravamo in quella situazione, eravamo una sorta di laboratorio, fermo restando che il laboratorio era sempre in essere».