Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato prima di Torino-Milan di questa sera. Ecco un parere su Hojlund, attaccante del Napoli che in estate è stato vicino ai rossoneri

Il Milan giocherà questa sera contro il Torino : in attacco dovrebbero giocare Leao con Nkunku dal primo minuto, vista la febbre improvvisa di Pulisic. Il giornalista Carlo Pellegatti , nel suo video su 'YouTube', parla della prestazione di Hojlund , autore della doppietta decisiva in Napoli-Juventus. Il danese è stato accostato con insistenza al Milan in estate , senza chiudere il colpo. Ecco il parere del tifoso rossonero.

"La rosa del Milan è insufficiente a livello numerico, devi sempre sperare che in 14 non abbiano mai nulla. Ieri doppietta di Hojlund in Napoli-Juventus. Questa cosa di Hojlund mi fa impazzire. Il Milan usa spesso questa tattica di logoramento che a volte non ha successo come nel caso di Hojlund".