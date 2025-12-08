Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato prima di Torino-Milan di questa sera. Ecco un parere su Hojlund, attaccante del Napoli che in estate è stato vicino ai rossoneri
Il Milan giocherà questa sera contro il Torino: in attacco dovrebbero giocare Leao con Nkunku dal primo minuto, vista la febbre improvvisa di Pulisic. Il giornalista Carlo Pellegatti, nel suo video su 'YouTube', parla della prestazione di Hojlund, autore della doppietta decisiva in Napoli-Juventus. Il danese è stato accostato con insistenza al Milan in estate, senza chiudere il colpo. Ecco il parere del tifoso rossonero.
"La rosa del Milan è insufficiente a livello numerico, devi sempre sperare che in 14 non abbiano mai nulla. Ieri doppietta di Hojlund in Napoli-Juventus. Questa cosa di Hojlund mi fa impazzire. Il Milan usa spesso questa tattica di logoramento che a volte non ha successo come nel caso di Hojlund".