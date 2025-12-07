De Paola sicuro: “Il Milan farà qualcosa a gennaio per puntellare la rosa”

Il giornalista conclude: "Credo che possa spingere più sull'acceleratore ora, la vedo favorita, anche perché farà qualcosa a gennaio per puntellare la rosa".
Il Milan si può concentrare (quasi) esclusivamente sul campionato dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio. Il giornalista Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà proprio dell'eliminazione dei rossoneri: "Questa partita poteva vincerla o una o l'altra. Il valore tra le due però è un abiso. Sarri ha fatto un'impresa, dall'altra parte resto perplesso sulla qualità del Milan. Allegri è come il Napoli lo scorso anno, ora ha solo il campionato. Se non dovesse vincerlo, sarebbe una grande delusione".
De Paola continua: "Manca qualcosa davanti e non ci si può sempre aggrappare a Leao. Sulla rosa dico che Jashari non mi è dispiaciuto, Ricci mi piace, con le sostituzioni ala fine la stava cambiando la partita. Ha un potenziale per arrivare in alto".
Il giornalista conclude: "Credo che possa spingere più sull'acceleratore ora, la vedo favorita, anche perché farà qualcosa a gennaio per puntellare la rosa".
