De Paola sicuro: “Il Milan farà qualcosa a gennaio per puntellare la rosa”

Il Milan si può concentrare (quasi) esclusivamente sul campionato dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio. Il giornalista Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà proprio dell'eliminazione dei rossoneri: "Questa partita poteva vincerla o una o l'altra. Il valore tra le due però è un abiso. Sarri ha fatto un'impresa, dall'altra parte resto perplesso sulla qualità del Milan. Allegri è come il Napoli lo scorso anno, ora ha solo il campionato. Se non dovesse vincerlo, sarebbe una grande delusione".