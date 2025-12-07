De Paola sicuro: “Il Milan farà qualcosa a gennaio per puntellare la rosa”

Pianeta Milan
Il giornalista Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche il Milan dopo la Coppa Italia. Ecco l'estratto
Il Milan si può concentrare (quasi) esclusivamente sul campionato dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio. Il giornalista Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà proprio dell'eliminazione dei rossoneri: "Questa partita poteva vincerla o una o l'altra. Il valore tra le due però è un abiso. Sarri ha fatto un'impresa, dall'altra parte resto perplesso sulla qualità del Milan. Allegri è come il Napoli lo scorso anno, ora ha solo il campionato. Se non dovesse vincerlo, sarebbe una grande delusione".

De Paola continua: "Manca qualcosa davanti e non ci si può sempre aggrappare a Leao. Sulla rosa dico che Jashari non mi è dispiaciuto, Ricci mi piace, con le sostituzioni ala fine la stava cambiando la partita. Ha un potenziale per arrivare in alto".

Il giornalista conclude: "Credo che possa spingere più sull'acceleratore ora, la vedo favorita, anche perché farà qualcosa a gennaio per puntellare la rosa".

