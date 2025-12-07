Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan senti Orlando: “Gila lo prenderei domani mattina. Sullo scudetto …”

ULTIME MILAN NEWS

Milan senti Orlando: “Gila lo prenderei domani mattina. Sullo scudetto …”

Milan senti Orlando: 'Gila lo prenderei domani mattina. Sullo scudetto ...'
L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato anche di Lazio-Milan 1-0. Poi parole importanti sul difensore Gila. Ecco l'estratto da TMW Radio
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan fuori dalla Coppa Italia: la sconfitta agli ottavi della competizione contro la Lazio condanna Massimiliano Allegri a rinunciare a un obiettivo della stagione rossonera. L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato anche di questa partita. Ecco le sue parole a TMW Radio durante Maracanà.

"Per me rimane da Scudetto, anzi ancora di più visto che non ha la coppa. Però si sono visti i limiti di una squadra quando deve fare gioco. Lì va in difficoltà. Non puoi sempre pensare di difenderti e ripartire, quando devi fare la partita tutti incidono meno e penso che a gennaio debbano prendere in considerazione il fatto di prendere una punta. Contro certe squadre la punta vera serve".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Allegri emergenza attacco: l'allenatore del Milan rischia col Torino. Il motivo>>>

Orlando parla anche di un difensore della Lazio che potrebbe piacere al Milan per il futuro: "Gila lo prenderei domani mattina. Ha grinta, bravissimo nella marcatura, tecnica, forza fisica. Già lo scorso anno è emerso. Ed era anche finito nel mirino dell'Inter. La linea difensiva rossonera per me è inferiore rispetto a quella della Lazio".

Leggi anche
Ex Milan, fine dell’incubo per Fonseca: squalifica finita. Ecco le sue parole
Altafini: “Milan, Allegri è il valore aggiunto. Serve un attaccante: bastava uno come...

© RIPRODUZIONE RISERVATA