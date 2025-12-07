Milan senti Orlando: 'Gila lo prenderei domani mattina. Sullo scudetto ...'

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato anche di Lazio-Milan 1-0. Poi parole importanti sul difensore Gila. Ecco l'estratto da TMW Radio
Milan fuori dalla Coppa Italia: la sconfitta agli ottavi della competizione contro la Lazio condanna Massimiliano Allegri a rinunciare a un obiettivo della stagione rossonera. L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato anche di questa partita. Ecco le sue parole a TMW Radio durante Maracanà.
"Per me rimane da Scudetto, anzi ancora di più visto che non ha la coppa. Però si sono visti i limiti di una squadra quando deve fare gioco. Lì va in difficoltà. Non puoi sempre pensare di difenderti e ripartire, quando devi fare la partita tutti incidono meno e penso che a gennaio debbano prendere in considerazione il fatto di prendere una punta. Contro certe squadre la punta vera serve".