Milan senti Orlando: 'Gila lo prenderei domani mattina. Sullo scudetto ...'

"Per me rimane da Scudetto, anzi ancora di più visto che non ha la coppa. Però si sono visti i limiti di una squadra quando deve fare gioco. Lì va in difficoltà. Non puoi sempre pensare di difenderti e ripartire, quando devi fare la partita tutti incidono meno e penso che a gennaio debbano prendere in considerazione il fatto di prendere una punta. Contro certe squadre la punta vera serve".