Altafini: 'Milan, Allegri è il valore aggiunto. Serve un attaccante: bastava uno come Vardy'
José Altafini, ex attaccante di Milan (1958-1965), Napoli (1965-1972) e Juventus (1972-1976) in Serie A, ha parlato della lotta Scudetto: ecco la sua opinione sui rossoneri di Massimiliano Allegri. Potranno dire la loro in vetta se ...
José Altafini, ex attaccante del Milan per sette stagioni, tra il 1958 e il 1965 (con 161 gol in 246 partite, vinti 2 Scudetti e una Coppa dei Campioni) ha parlato anche dei rossoneri di Massimiliano Allegri in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'Tuttosport' oggi in edicola.

Per Altafini, infatti, il Milan potrebbe essere la rivale più accreditata del Napoli di Antonio Conte nella lotta Scudetto. Il perché è presto detto. «I rossoneri hanno il vantaggio di non giocare le coppe e avere solo un impegno a settimana: in un torneo così equilibrato può fare la differenza. Allegri poi ha dimostrato a chi lo criticava alla Juve tutto il suo valore. Qualcuno dovrebbe pentirsi per come l’ha trattato ...», ha spiegato Altafini.

L'oriundo italo-brasiliano, che in carriera, in Serie A, ha indossato anche le maglie di Napoli (1965-1972) e Juventus (1972-1976), ha continuato parlando di Allegri come segreto della rinascita del Milan. «Assolutamente sì. Alla fine la rosa milanista è praticamente la stessa dell’anno scorso, quasi nessuno dei nuovi acquisti sta giocando. Ergo il valore aggiunto è Max. A centrocampo hanno preso Luka Modrić, che è straordinario ma hanno perso un campione come Tijjani Reijnders. Senza dimenticare che la società ha venduto anche un altro big come Theo Hernández, che a sinistra faceva la differenza. Dietro poi sono e giocano gli stessi dell’anno scorso: come mai Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović l’anno scorso prendevano sempre 1-2 gol a partita e adesso no?».

Ecco la spiegazione di Altafini: «È semplice: Allegri è stato bravissimo nell’inculcare loro una grande organizzazione in fase difensiva e i risultati si vedono. Ora però la società lo deve supportare, rinforzando la rosa». Insomma, cosa manca al Diavolo per diventare la candidata numero alla conquista dello Scudetto 2026? «Un Altafini (ride, n.d.r.). O anche un Marco van Basten non sarebbe male. A questo Milan serve un attaccante: uno di quelli che la butta sempre dentro. Bastava uno come Jamie Vardy ...».

