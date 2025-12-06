Al termine di Milan Primavera-Hellas Verona, l'allenatore rossonero Giovanni Renna ha voluto spendere alcune parole per i suoi ragazzi
Nel pomeriggio di ieri il Milan Primavera è sceso nuovamente in campo contro l'Hellas-Verona, collezionando un pareggio: 1-1 per la formazione di Renna. L'allenatore rossonero, al termine del match ha voluto spendere alcune parole sulla prestazione fornita dai suoi giovani ragazzi, complimentandosi per la reazione avuta dopo Las confitta nel derby di Milano contro l'inter della scorsa settimana. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan Primavera, le parole di Renna
—
“Abbiamo interpretato in maniera ottima i primi 15 minuti, poi abbiamo preso un gol evitabile e da quel momento c’è stata un’ottima reazione. Abbiamo creato 8-9 palle gol nel primo tempo e nel secondo è stata tutta un’altra partita: abbiamo giocato nella loro area, anche loro hanno avuto qualche occasione con qualche ripartenza, soprattutto dopo il pareggio noi volevamo vincere e abbiamo rischiato qualcosina in più. Faccio i complimenti ai ragazzi soprattutto per la crescita che stanno avendo dall’inizio della stagione“.