Milan Primavera, le parole di Renna

“Abbiamo interpretato in maniera ottima i primi 15 minuti, poi abbiamo preso un gol evitabile e da quel momento c’è stata un’ottima reazione. Abbiamo creato 8-9 palle gol nel primo tempo e nel secondo è stata tutta un’altra partita: abbiamo giocato nella loro area, anche loro hanno avuto qualche occasione con qualche ripartenza, soprattutto dopo il pareggio noi volevamo vincere e abbiamo rischiato qualcosina in più. Faccio i complimenti ai ragazzi soprattutto per la crescita che stanno avendo dall’inizio della stagione“.