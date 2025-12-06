Ieri sera abbiamo avuto la visione che non ha la dinamicità di Modric, è un giocatore che si orienta sempre con due tocchi per giocare palla in avanti. Per giocare da play bisogna essere predisposti, volendo è più play Ricci che Jashari. Può anche giocare play, però lo limiti tanto in quelle che sono le sue qualità. Allegri dice che mancano i gol, ma se fai giocare questi centrocampisti più dietro… Jashari non dico che ha le caratteristiche per essere Reijnders, ma per avvicinarsi a quel giocatore lì. È più difensivo di Reijdners. È la classica mezz’ala box-to-box che difende e attacca. Mi piacerebbe vedere un centrocampo Modric, Rabiot e Jashari”.