"Per aiutare il calcio bisogna tornare alla capacità degli arbitri di capire l’intenzionalità del fallo". L'opinionista Massimo Mauro, intervenuto durante l’ultima puntata di Deejay Football Club su Radio Deejay, parla così sull'uso del VAR in Serie A dopo le tante polemiche, tra cui anche quelle in Milan-Lazio 1-0 (parole riprese da TMW).
"Poi sul fallo di mano, se il tiro è verso la porta allora bisogna intervenire. Ma se sta andando in angolo… Oppure: azione sul fondo, uno dribbla e la palla è chiaramente fuori, ma puoi dare rigore se c’è contatto? Ma è ridicolo. Se il VAR fosse usato per migliorare la performance dell’arbitro e la partita, ben venga. Però non ha fatto altro che essere moviola in campo. È un’aberrazione".