"Poi sul fallo di mano, se il tiro è verso la porta allora bisogna intervenire. Ma se sta andando in angolo… Oppure: azione sul fondo, uno dribbla e la palla è chiaramente fuori, ma puoi dare rigore se c’è contatto? Ma è ridicolo. Se il VAR fosse usato per migliorare la performance dell’arbitro e la partita, ben venga. Però non ha fatto altro che essere moviola in campo. È un’aberrazione".