Milan, Pellegatti racconta: 'Ho trovato il soprannome di Estupinan'

" Ho coniato il soprannome di Estupinan . Fofana appoggia a Leao che la ripassa al francese. Filtrante per Estupinan che tira potente all'incrocio con una splendida mossa di bacino che mi ha ricordato Elvis Presley, chiamato The Pelvis 'il bacino' per le sue mosse quando ballava il rock and roll". Il giornalista Carlo Pellegatti racconta su 'YouTube' come è nato il soprannome per Pervis Estupinan terzino rossonero che ha deciso con il suo gol il derby tra Milan e Inter .

"Visto che il nome di Estupinan è Pervis ora per me sarà Pervis The Pelvis, questo il mio soprannome. Allegri lo ha gestito bene negli ultimi giorni. Da mercoledì quando Bartesaghi non era sicuro di recuperare per il derby, Estupinan si è allenato con la pettorina nella squadra titolare. Un altro allenatore avrebbe cambiato nell'ultimo allenamento con Bartesaghi titolare recuperato, ma non è una cosa da Allegri. Li rispetta tutti". Bel racconto di Pellegatti giornalista noto per i suoi soprannomi dati in carriera ai campioni del Milan.