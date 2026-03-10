Minelli: 'Ricci nel derby? Scelta giusta, movimento a togliere il braccio'

Poi sugli altri episodi del weekend di Serie A: "L'episodio di Lecce-Cremonese? E' un rigore netto, non tanto per la spinta quanto per il piede sotto che fa lo sgambetto a Sanabria. E' un evidente rigore. Non vorrei che il mancato intervento del VAR sia dovuto all'episodio precedente, del fallo inesistente fischiato a Cheddira. Un errore grave che incide su una partita importante in chiave salvezza. Il rigore per la Roma? Bisogna vedere se è dentro o fuori. Se è dentro è chiaro ed evidente errore, Malinovskyi salta a braccia larghe. Se è dentro l'aria è rigore. Mi auguro che abbiano accertato che il giocatore fosse, anche se di poco, fuori".