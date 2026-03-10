Minelli: 'Ricci nel derby? Scelta giusta, movimento a togliere il braccio'

Pianeta Milan
Caso Ricci in Milan-Inter, ex arbitro Minelli: “Giusto non aver dato rigore, lui prova a togliere il braccio”

L'ex arbitro Daniele Minelli si è espresso sul tocco di Ricci nel derby Milan-Inter ai microfoni di 'Maracanà', in onda su TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Durante il pomeriggio di 'TMW Radio', è stato ospite l'ex arbitro di Serie A Daniele Minelli. Il direttore di gara si è soffermato nel commentare i principali episodi arbitrali del weekend. Tra questi, non poteva mancare il tocco di Ricci nel finale di Milan-Inter. Ecco, quindi, le sue parole rilasciate a 'Maracanà'.

'Maracanà', le parole dell'ex arbitro Daniele Minelli

—  

Sul tocco di Ricci nel derby Milan-Inter: "Passano le immagini a rallentatore ma va visto in dinamica. Condivido la decisione di non aver dato il rigore e che sia stata mantenuta la decisione di campo. Fa un movimento a togliere il braccio Ricci".

Poi sugli altri episodi del weekend di Serie A: "L'episodio di Lecce-Cremonese? E' un rigore netto, non tanto per la spinta quanto per il piede sotto che fa lo sgambetto a Sanabria. E' un evidente rigore. Non vorrei che il mancato intervento del VAR sia dovuto all'episodio precedente, del fallo inesistente fischiato a Cheddira. Un errore grave che incide su una partita importante in chiave salvezza. Il rigore per la Roma? Bisogna vedere se è dentro o fuori. Se è dentro è chiaro ed evidente errore, Malinovskyi salta a braccia larghe. Se è dentro l'aria è rigore. Mi auguro che abbiano accertato che il giocatore fosse, anche se di poco, fuori".

