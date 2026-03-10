Derby Milan-Inter, De Paola: 'Per il Diavolo può essere un rimpianto'

"Questo è un derby che va visto dal Milan quasi come un rimpianto per quello che avrebbe potuto essere e non è stato. Questa squadra partiva con l'obiettivo dichiarato di qualificarsi in Champions League, ma una realtà del genere non può nascondersi, è di default candidata allo scudetto . Forse il porre come obiettivo il quarto posto ha condizionato un po' il percorso della squadra ". Questo il parere del giornalista Paolo De Paola sul derby Milan-Inter 1-0 .

Nel suo intervento su TMW Radio spazio anche ai limiti dell'Inter: "I limiti si sono visti nella partita e sono stati limiti di personalità, dato che l'Inter è stata aggredita presto e si è risvegliata solo negli ultimi venti minuti. Del resto quando va sotto nel punteggio fa una fatica tremenda nel recuperare. Poi ritengo che Bonny ed Esposito insieme non possano giocare, credo sia stata una scelta poco fruttuosa. Sul discorso scudetto dico che abbiamo visto campionati vinti dopo aver recuperato nove punti di svantaggio, quindi non vedo perché non possa accadere anche stavolta. I nerazzurri però hanno solo una partita a settimana, al 90% hanno lo scudetto in mano".