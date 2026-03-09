Derby Milan-Inter, Capello: 'Bartesaghi è una realtà. Allegri dovrebbe ...'

Pianeta Milan
L'ex allenatore rossonero Fabio Capello ha parlato a Sky dopo il derby Milan-Inter 1-0. Ecco il suo pensiero su Allegri e non solo dall'estratto delle sue parole
"Avrei concesso anche due giorni di riposo, dopo quanto speso a livello mentale. E le vittorie però ti ricaricano, i tre punti erano molto importanti, soprattutto per staccare Como, Roma e Juventus nella lotta per il 4° posto. Questa è la cosa più importante per Allegri: non pensare allo Scudetto. Poi non si sa mai…". Queste le parole dell'ex allenatore rossonero Fabio Capello a Sky dopo il derby Milan-Inter 1-0. Come dovrebbe dire Allegri ai giocatori del Milan ora?

Derby Milan-Inter, parla Capello

"Penso che dovrebbe dire che hanno raggiunto quasi il primo obiettivo, adesso divertiamoci. Anche perché ho visto un'Inter tiepida, non grintosa né cattiva. Non so da cosa sia dipeso, ma non hanno giocato un derby da Inter. Invece il Milan era molto concentrato: avesse avuto un Leao più di impatto e determinato, forse il risultato sarebbe stato più ampio", risponde Capello.

