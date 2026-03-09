Derby Milan-Inter, Pellegatti: 'Allegri da lodare. Ecco i miei rimpianti'

Pianeta Milan
MILAN-INTER

Pellegatti: “Il campionato è riaperto. Il mio rimpianto è non aver avuto Leao e Pulisic ai loro livelli”

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del derby tra Milan e Inter vinto dai rossoneri grazie al gol nel primo tempo di Estupinan. Le sue parole da TMW Radio
"Il Milan ha giocato contro l'Inter meno competitiva degli ultimi anni, viste le assenze. Il Milan è una squadra tignosa, che ha preparato molto bene la partita e ha tenuto sui tentativi dell'Inter. Bonny e Pio Esposito non sono Thuram e Lautaro. Voglio pensare che il campionato sia riaperto, 7 punti sono tanti ma che cosa ci costa dire che si è riaperto?". Questo il parere del giornalista Carlo Pellegatti sul derby Milan-Inter 1-0. Ecco le sue parole a TMW Radio.

Derby Milan-Inter, il parere di Pellegatti

"Il Milan ha mostrato i soliti limiti davanti, dobbiamo lodare Allegri perché senza attaccanti abbiamo portato a casa 60 punti. Abbiamo rovinato la settimana ai tifosi dell'Inter, erano più tranquilli prima". Il Milan ha qualche rimpianto? Pellegatti risponde: "Il mio non è quello dei risultati. E' di non aver avuto Leao e Pulisic ai loro livelli. A gennaio avevi un punto di vantaggio sull'Inter e poi l'Inter ti distacca. Con Leao e Pulisic ai loro livelli qualche partita in più l'avresti portata a casa. Quando rientra Gimenez, sarà molto utile alla causa, perché con lui in campo prendevi meno gol".

