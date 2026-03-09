Derby Milan-Inter, Pellegatti: 'Allegri da lodare. Ecco i miei rimpianti'

"Il Milan ha giocato contro l'Inter meno competitiva degli ultimi anni, viste le assenze. Il Milan è una squadra tignosa, che ha preparato molto bene la partita e ha tenuto sui tentativi dell'Inter. Bonny e Pio Esposito non sono Thuram e Lautaro. Voglio pensare che il campionato sia riaperto, 7 punti sono tanti ma che cosa ci costa dire che si è riaperto?". Questo il parere del giornalista Carlo Pellegatti sul derby Milan-Inter 1-0. Ecco le sue parole a TMW Radio.
MILAN-INTER
Pellegatti: “Il campionato è riaperto. Il mio rimpianto è non aver avuto Leao e Pulisic ai loro livelli”
Derby Milan-Inter, il parere di Pellegatti
"Il Milan ha mostrato i soliti limiti davanti, dobbiamo lodare Allegri perché senza attaccanti abbiamo portato a casa 60 punti. Abbiamo rovinato la settimana ai tifosi dell'Inter, erano più tranquilli prima". Il Milan ha qualche rimpianto? Pellegatti risponde: "Il mio non è quello dei risultati. E' di non aver avuto Leao e Pulisic ai loro livelli. A gennaio avevi un punto di vantaggio sull'Inter e poi l'Inter ti distacca. Con Leao e Pulisic ai loro livelli qualche partita in più l'avresti portata a casa. Quando rientra Gimenez, sarà molto utile alla causa, perché con lui in campo prendevi meno gol".
