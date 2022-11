Pazzini: “Milan, Kane e Son possono farti male in ogni momento” | News

Giampaolo Pazzini, ex attaccante del Milan tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Tottenham, avversario in Champions del Diavolo

Intervistato da 'Sportweek', Giampaolo Pazzini ha parlato delle difficoltà che potrebbe presentare il Tottenham al Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Innanzitutto gli inglesi, a maggior ragione se allenati come in questo caso da Conte, hanno un'intensità di gioco sempre molto elevata. Nel loro calcio l'aspetto fisico è determinante. In più, il Tottenham ha due attaccanti, Kane e Son, che possono farti male in ogni momento: il primo ha i movimenti del centravanti vero, anche se sa muoversi anche fuori area, è prestante e forte di testa; il secondo è veloce e fortissimo nell'uno contro uno. E poi, è una squadra più abituata in tempi recenti a sfide di questo livello".