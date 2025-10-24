Pianeta Milan
In un'intervista rilasciata ai microfoni di TMW, l'ex amministratore nerazzurro  Ernesto Paolillo ha voluto spendere delle parole sul Milan
In un'intervista rilasciata ai microfoni di TMW, l'ex amministratore nerazzurro  Ernesto Paolillo ha voluto spendere alcune parole anche su una questione molto spinosa: Milan-Como a Perth, in Australia. Paolillo, successivamente ha voluto rilasciare anche alcune dichiarazioni su un ipotetico ritorno in rossonero di Adriano Galliani e sulla scelta del nuovo stadio. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Su Milan-Como a Perth: "Sono veramente contrario a queste esigenze commerciali, diciamo così, per la vendita del prodotto e che vanno a scapito del fisico dei giocatori. Sottoponendoli a viaggi molto estenuanti, a cambiamenti di fuso orario. Portano beneficio economico alla Lega, per carità, ma non lo portano di certo ai club e non lo portano soprattutto ai giocatori. Si gioca già troppo, se si evitano questi viaggi è molto meglio".

Sul ritorno di Galliani al Milan: "Nutro grande stima in Galliani, forse c'è bisogno della sua esperienza e della sua capacità al Milan. È un manager di grande livello e mi auguro ritorni".

Sulla scelta di un nuovo stadio e se gli dispiace dell'abbattimento di San Siro:  "Romanticamente un po' dispiace, però parliamoci chiaramente: Milano ha bisogno di una struttura degna di Milano. Per uno spettacolo di calcio e per ogni altra attività che si possa svolgere in un impianto moderno. Gli anni passano, San Siro dimostra l'età, i segni del tempo. Così com'è non fa bene né a chi ci gioca, né a chi va a vedere la partita. E nemmeno ai bilanci delle società. Dobbiamo avere meno romanticismo e pensare che Milano merita uno stadio adeguato e delle grandi finali internazionali"

