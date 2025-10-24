Sul ritorno di Galliani al Milan: "Nutro grande stima in Galliani, forse c'è bisogno della sua esperienza e della sua capacità al Milan. È un manager di grande livello e mi auguro ritorni".

Sulla scelta di un nuovo stadio e se gli dispiace dell'abbattimento di San Siro: "Romanticamente un po' dispiace, però parliamoci chiaramente: Milano ha bisogno di una struttura degna di Milano. Per uno spettacolo di calcio e per ogni altra attività che si possa svolgere in un impianto moderno. Gli anni passano, San Siro dimostra l'età, i segni del tempo. Così com'è non fa bene né a chi ci gioca, né a chi va a vedere la partita. E nemmeno ai bilanci delle società. Dobbiamo avere meno romanticismo e pensare che Milano merita uno stadio adeguato e delle grandi finali internazionali"