Le parole di Serginho su Allegri e lo scudetto: "Ha ragione perché è troppo presto per sbilanciarsi. Il campionato è ancora lungo: la Juventus, pur non al top, è forte, l’Inter sta tornando e il Napoli che ultimamente non vola, non va sottovalutato. Tra qualche mese capire meglio. L’importante è che il Milan continui a fare risultati senza pensare troppo al futuro. A marzo vedremo come sarà la classifica e chissà...".