Stasera il Milan di Massimiliano Allegri affronterà Pisa di Alberto Gilardino, ex giocatore rossonero, tra le mura casalinghe di San Siro nel match valido per l'ottava giornata di Serie A. Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', l'ex terzino rossonero Serginho, ed ex compagno di Gilardino, ha voluto spendere due parole sull'operato di Massimiliano Allegri nel suo secondo mandato in rossonero. Il brasiliano ha fatto riferimento anche alle dichiarazioni rilasciate dall'allenatore livornese sullo scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole:
Le parole di Serginho su Allegri e lo scudetto: "Ha ragione perché è troppo presto per sbilanciarsi. Il campionato è ancora lungo: la Juventus, pur non al top, è forte, l’Inter sta tornando e il Napoli che ultimamente non vola, non va sottovalutato. Tra qualche mese capire meglio. L’importante è che il Milan continui a fare risultati senza pensare troppo al futuro. A marzo vedremo come sarà la classifica e chissà...".
