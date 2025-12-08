Pianeta Milan
Paganin sicuro: “Al Milan manca la punta per essere da titolo. Modric va gestito”

L'ex calciatore Massimo Paganin ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà anche del Milan e cosa manca ai rossoneri per il titolo. Ecco un estratto delle sue parole
Il Milan ha perso contro la Lazio uscendo dalla Coppa Italia. L'ex calciatore Massimo Paganin ne ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà: "Al Milan manca ancora qualcosa, il centravanti, per essere da titolo. Non ha una prima punta, ha Leao che però ha giocato spostato a sinistra. Così è penalizzante. Il Milan sta soffrendo questo, manca quel giocatore che in una stagione ti risolve certe partite con i gol".

Paganini continua con la sua analisi: "Le squadre di Allegri sono organizzate in difesa, in quella offensiva lascia più libertà di decidere ai giocatori. Ha giocato Jashari, che è ancora un po' indietro rispetto a Modric. Ha fatto bene come costruzione di gioco e personalità, manca ancora la qualità in alcuni palloni".

Modric ha giocato poco in Coppa: "Credo che Allegri abbia fatto valutazioni corrette. Sa che non può utilizzarlo sempre, succederà anche in campionato, perché avrà diversi impegni come la Supercoppa. Sa che deve gestirlo", commenta così Paganin.

