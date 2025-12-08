Il Milan ha perso contro la Lazio uscendo dalla Coppa Italia. L'ex calciatore Massimo Paganin ne ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà: "Al Milan manca ancora qualcosa, il centravanti, per essere da titolo. Non ha una prima punta, ha Leao che però ha giocato spostato a sinistra. Così è penalizzante. Il Milan sta soffrendo questo, manca quel giocatore che in una stagione ti risolve certe partite con i gol".