Il Milan con Massimiliano Allegri può lottare per lo scudetto? Questa è la domanda che si fanno tutti, tifosi e non. Alla 14esima giornata di Serie A, il Milan si trova al 3 posto in classifica a quota 28 punti, con una partita ancora da giocare. A parlare della lotta scudetto è stato anche l'ex rossonero Marco Amelia , che ha militato nel Milan dal 2010 al 2014, ai microfoni di SportItalia. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Ex Milan, le parole di Amelia

“Credo allo Scudetto? Si, io l’ho detto fin dal momento in cui questa estate è stato scelto Allegri come allenatore perché Max conosce la piazza, non ha bisogno di quelle settimane per capire com’è il mondo Milan, che è particolare e se lo conosci già puoi subito essere incisivo. Max è stato incisivo all’interno dello spogliatoio, sta facendo i risultati che mi aspettavo. Sono convinto, come dice sempre il mister, se a marzo la squadra riesce a stare in quelle prime 3-4 posizioni in pochi punti allora se la potrà giocare.