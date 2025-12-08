Chiariello dubbioso: 'Il Milan deve ancora dimostrare di valere la vetta'

Pianeta Milan
Chiariello nutre dubbi: “Il Milan deve ancora dimostrare di valere la vetta della classifica”

Ai microfoni di 'Canale 21', il giornalista tifoso del Napoli Umberto Chiariello ha analizzato la lotta scudetto, esprimendo perplessità nei confronti del Milan di Massimiliano Allegri impegnato questa sera contro il Torino di Baroni
Il giornalista di fede napoletana Umberto Chiariello ha commentato il weekend di Serie A appena concluso, in attesa dei posticipi del lunedì. Giornata che, secondo lui, doveva dare delle risposte sulle possibili candidate allo scudetto e che le ha effettivamente date. Nella sua lunga analisi ai microfoni di 'Canale 21', si è espresso con diversi dubbi sul Milan di Massimiliano Allegri, impegnato questa sera nella delicata trasferta contro il Torino di Marco Baroni. Ecco le sue parole.

"Superata anche la Juventus nel giorno in cui si sgrana la vetta del campionato. Una giornata che doveva essere abbastanza interlocutoria, per capire chi fosse candidato al treno scudetto. La Roma si è piantata, ha perso col Napoli lo scontro diretto che il Napoli ha vinto meritatamente all'Olimpico. Ha perso a Cagliari con un gol fatto da due napoletani, uno d'adozione e uno napoletano verace. Luperto per Gaetano che ha fatto gol e ha fatto cadere Gasperini per la seconda volta consecutiva. La Roma si allontana dalla vetta. Così come cade clamorosamente il Como di Fabregas, che era la squadra con la difesa meno battuta del campionato, solo sette gol in 13 partite, ne ha presi ben quattro da un’Inter devastante".

Ha poi parlato dell'Inter, considerata la più forte, e del Milan, su cui ancora nutre dubbi: "Ma io lo ripeto, lo ribadisco, è l'Inter la più forte di tutte, è l'Inter l'avversaria del Napoli di Conte. È un duello che dura da 5 anni e anche quest'anno, vedrete, sarà il duello. C'è da attendere il Milan, deve giocare a Torino contro il Toro e lì noi abbiamo avuto un'amara sorpresa, troppo amara. Quel gol di Noa Lang annullato per fuorigioco che c'era, ma di pochi centimetri ancor brucia. Però il Milan deve ancora dimostrare di valere la vetta, perché ormai questo è il duello: il Napoli e le milanesi. Sarà una o due le contendenti, da questa sera lo capiremo di più".

