Chiariello dubbioso: 'Il Milan deve ancora dimostrare di valere la vetta'

Ha poi parlato dell'Inter, considerata la più forte, e del Milan, su cui ancora nutre dubbi: "Ma io lo ripeto, lo ribadisco, è l'Inter la più forte di tutte, è l'Inter l'avversaria del Napoli di Conte. È un duello che dura da 5 anni e anche quest'anno, vedrete, sarà il duello. C'è da attendere il Milan, deve giocare a Torino contro il Toro e lì noi abbiamo avuto un'amara sorpresa, troppo amara. Quel gol di Noa Lang annullato per fuorigioco che c'era, ma di pochi centimetri ancor brucia. Però il Milan deve ancora dimostrare di valere la vetta, perché ormai questo è il duello: il Napoli e le milanesi. Sarà una o due le contendenti, da questa sera lo capiremo di più".