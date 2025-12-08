Pianeta Milan
Il Milan continua a pensare anche al futuro. Marco Amelia parla del possibile rinnovo di Mike Maignan e cosa significherebbe. L'estratto da Sportitalia
Emiliano Guadagnoli
Durante il Gran Gala Rossonero organizzato dal Milan Club “Orgoglio rossonero”, ad Assisi, presente anche l'ex portiere del Milan Marco Amelia. Intervistato da Sportitalia, l'ex rossonero ha parlato anche del possibile rinnovo di Mike Maignan. Ecco le sue parole.

"Mi auguro che intanto la questione rinnovo non deconcentri Maignan in campo, stiamo vedendo che non sta succedendo. Mi auguro che si possa arrivare a un accordo tra le parti. Mike è un punto fermo del Milan, della squadra, della tifoseria. Significherebbe veramente tanto. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. E' un argomento caldo perché il rinnovo di un giocatore così importante della rosa potrebbe dire tanto per il Milan".

Vedremo se il portiere rossonero firmerà il nuovo contratto con i rossoneri visto che è in scadenza a fine stagione. Le ultime novità arrivano da SportMediaset che parla di una richiesta molto alta da parte del portiere francese (leggi qui tutti i dettagli a riguardo).

