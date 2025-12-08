"Mi auguro che intanto la questione rinnovo non deconcentri Maignan in campo, stiamo vedendo che non sta succedendo. Mi auguro che si possa arrivare a un accordo tra le parti. Mike è un punto fermo del Milan, della squadra, della tifoseria. Significherebbe veramente tanto. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. E' un argomento caldo perché il rinnovo di un giocatore così importante della rosa potrebbe dire tanto per il Milan".