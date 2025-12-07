PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ultim’ora Maignan: novità rinnovo! Allegri, messaggio sul mercato del Milan

Novità importante su Maignan e il suo possibile rinnovo col Milan: c'è la richiesta del portiere. Le ultime nel video
Dopo aver parlato da Milanello della conferenza di Massimiliano Allegri alla vigilia di Torino-Milan, arrivano novità importanti su Mike Maignan e il suo possibile rinnovo. Sembra infatti che il portiere francese classe 1995 abbia fatto una richiesta specifica ai rossoneri per prolungare. Segnale di apertura, ma che comunque rende complicato il rinnovo. Intanto, di mercato, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, ha parlato proprio Allegri in conferenza. Di tutto questo e della probabile formazione di domani parliamo nel video sul nostro canale YouTube che trovate qui sotto. Ricordatevi di lasciare un mi piace, di iscrivervi, di attivare la campanella e di commentare!

