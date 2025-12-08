Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Savicevic racconta l’infortunio nel derby: “Pensavo che Capello mi facesse riposare, poi …”

ULTIME MILAN NEWS

Savicevic racconta l’infortunio nel derby: “Pensavo che Capello mi facesse riposare, poi …”

Savicevic racconta l'infortunio nel derby: 'Pensavo che Capello mi facesse riposare, poi ...'
Dejan Savicevic si è raccontato a Sportitalia parlando anche dell'infortunio subito con il Milan durante il derby di Coppa Italia. Ecco l'estratto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Oltre al racconto su Berlusconi e il commento su Vlahovic, Dejan Savicevic ha parlato anche dei suoi infortuni alla fine del suo ciclo con la maglia del Milan. Partita di ritorno del derby contro l'Inter di Coppa Italia, stagione 1997/98. Andata vinta dai rossoneri per 5-0: "Al ritorno dopo l’andata, vinta 5-0 non avrei dovuto giocare". Racconta Savicevic a 'Sportitalia'.

L'ex rossonero aggiunge: "Pensavo che Capello mi facesse riposare, mi ha fatto giocare e mi sono fatto male. Da lì solo infortuni. Sono stato fermo quasi tutto il 98′. Con questo infortunio ho perso la possibilità di restare al Milan. Appena rientravo avevo delle ricadute. Ho sbagliato, forzavo sempre il rientro, mi facevano pressioni per rientrare".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Maignan salvatore e protagonista del Milan di Allegri: contro Torino per riscattare un errore>>>

"Poi sono andato alla Stella Rossa e al Rapid Vienna dove ho chiuso e lì non ho più avuto problemi al ginocchio", questa la chiusura di Savicevic. L'ex attaccante chiuse la carriera con i rossoneri con 39 gol e 49 assist.

Leggi anche
Savicevic: “Berlusconi era un padre per me. Ho avuto problemi con Capello. Vlahovic...
Pazzini il ricordo di Pirlo: “Lo dovevo pressare. E lui mi disse di …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA