Oltre al racconto su Berlusconi e il commento su Vlahovic , Dejan Savicevic ha parlato anche dei suoi infortuni alla fine del suo ciclo con la maglia del Milan. Partita di ritorno del derby contro l'Inter di Coppa Italia, stagione 1997/98 . Andata vinta dai rossoneri per 5-0: "Al ritorno dopo l’andata, vinta 5-0 non avrei dovuto giocare". Racconta Savicevic a 'Sportitalia'.

L'ex rossonero aggiunge: "Pensavo che Capello mi facesse riposare, mi ha fatto giocare e mi sono fatto male. Da lì solo infortuni. Sono stato fermo quasi tutto il 98′. Con questo infortunio ho perso la possibilità di restare al Milan. Appena rientravo avevo delle ricadute. Ho sbagliato, forzavo sempre il rientro, mi facevano pressioni per rientrare".