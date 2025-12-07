Il Milan domani torna in campo per sfiderà il Torino nella gara valida per la 14^ giornata del campionato di Serie A. In campo ci dovrebbe essere quasi sicuramente Mike Maignan: il portiere sta vivendo un periodo di forma clamoroso con parate miracolose nelle ultime partite. Il francese non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a fine stagione con il Milan e viste le sue ottime partite potrebbe anche aumentare la richiesta.