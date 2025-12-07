Calciomercato Milan, i rossoneri dovranno pensare al futuro in porta con il rinnovo di Mike Maignan ancora in totale bilico. Ecco le ultime novità
Il Milan domani torna in campo per sfiderà il Torino nella gara valida per la 14^ giornata del campionato di Serie A. In campo ci dovrebbe essere quasi sicuramente Mike Maignan: il portiere sta vivendo un periodo di forma clamoroso con parate miracolose nelle ultime partite. Il francese non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a fine stagione con il Milan e viste le sue ottime partite potrebbe anche aumentare la richiesta.
Questa l'ipotesi del giornalista Claudio Raimondi a SportMediaset XXL su Italia Uno. La richiesta di Maignan, infatti, sarebbe di 8 milioni a stagione, mentre il Milan sarebbe fermo a 5 milioni e non dovrebbe alzarsi da questa cifra.