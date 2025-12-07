Calciomercato Milan, spunta un vecchio pupillo per sostituire Maignan

Pianeta Milan
'Tuttosport' oggi in edicola fa il punto della situazione su Mike Maignan. Priorità del Milan è il suo rinnovo, ma Igli Tare inizia a guardarsi intorno. Torna di moda un vecchio pallino del club rossonero
Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola dedica un articolo alla complicata situazione di Mike Maignan con la maglia del Milan. Il portiere francese è tornato a performare ad altissimi livelli dopo alcune stagioni deludenti, ma, finora, neanche questo ha portato novità significative per la questione rinnovo.

Priorità a Maignan, ma il Milan inizia a guardarsi intorno

Il contratto di 'Magic' Mike scade il prossimo giugno ma la discussione sull'eventuale prolungamento è completamente congelata. Come ricorda il quotidiano, anche il ds rossonero Igli Tare lo ha ribadito recentemente: "A inizio stagione abbiamo stretto un patto, andiamo avanti insieme senza metterci pressione a vicenda". Le parole del dirigente rossonero allontano le indiscrezioni delle ultime settimane, ma più tempo passa e maggiormente calano le possibilità di rinnovo per il nazionale francese.

Nonostante la priorità del Milan sia il rinnovo di Maignan, è normale che il club di Via Aldo Rossi abbia cominciato a guardarsi intorno. Oltre ai nomi di Caprile, Suzuki e Atubolu, il Milan sembra seguire con interesse il secondo portiere del Real Madrid Andriy Lunin, finito già nel taccuino rossonero ai tempi del post-Donnarumma. Operazione non semplicissima per costi (25 milioni la richiesta dei 'blancos') ma che può essere facilitata da due fattori: l'ottimo rapporto tra il club rossonero e il suo agente Jorge Mendes e quello tra il portiere ucraino e Luka Modric, rimasti grandi amici a distanza.

In attesa di capire se il bel rapporto con Massimiliano Allegri e con il resto dello spogliatoio possa incidere sul futuro di Mike Maignan, il Milan inizia a sondare il mercato per capire la miglior strategia in caso di (possibile) fumata nera sul rinnovo del capitano rossonero.

