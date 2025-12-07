Calciomercato Milan, spunta un vecchio pupillo per sostituire Maignan

Nonostante la priorità del Milan sia il rinnovo di Maignan, è normale che il club di Via Aldo Rossi abbia cominciato a guardarsi intorno. Oltre ai nomi di Caprile, Suzuki e Atubolu, il Milan sembra seguire con interesse il secondo portiere del Real Madrid Andriy Lunin, finito già nel taccuino rossonero ai tempi del post-Donnarumma. Operazione non semplicissima per costi (25 milioni la richiesta dei 'blancos') ma che può essere facilitata da due fattori: l'ottimo rapporto tra il club rossonero e il suo agente Jorge Mendes e quello tra il portiere ucraino e Luka Modric, rimasti grandi amici a distanza.