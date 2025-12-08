Perin: “Max Allegri aveva una genialità e delle letture fuori dal comune”

"Max Allegri aveva una genialità e delle letture fuori dal comune, è una cosa che rivedo in Spalletti. Li unisce anche la territorialità: si vede che in Toscana c’è un pizzico di genio. Ho imparato qualcosa da tutti, ormai ho 33 anni e cerco di apprendere il più possibile, perché poi mi piace restituire tutto ai più giovani". Perin continua: "Ho avuto la fortuna di avere grandissimi allenatori e ogni tanto ci penso: ho avuto Gasperini, Conte, Allegri, Spalletti. Da tutti ho imparato tanto".