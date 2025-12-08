Perin: “Max Allegri aveva una genialità e delle letture fuori dal comune”

Pianeta Milan
Mattia Perin, attuale secondo portiere della Juventus, ha parlato dell'attuale allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Ecco un estratto da TMW
Massimiliano Allegri ha lasciato un grande impatto in tutte le squadre dove ha allenato in carriera, specialmente per quanto riguarda i giocatori. Anche Mattia Perin, attuale secondo portiere della Juventus, ha parlato dell'attuale allenatore del Milan. Ecco le sue parole da Tuttomercatoweb.

"Max Allegri aveva una genialità e delle letture fuori dal comune, è una cosa che rivedo in Spalletti. Li unisce anche la territorialità: si vede che in Toscana c’è un pizzico di genio. Ho imparato qualcosa da tutti, ormai ho 33 anni e cerco di apprendere il più possibile, perché poi mi piace restituire tutto ai più giovani". Perin continua: "Ho avuto la fortuna di avere grandissimi allenatori e ogni tanto ci penso: ho avuto Gasperini, Conte, Allegri, Spalletti. Da tutti ho imparato tanto".

Queste le parole dell'attuale portiere della Juventus. Massimiliano Allegri tutto il Milan sono pronti a tornare di nuovo in campo contro il Torino per la 14^ giornata di campionato.

