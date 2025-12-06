Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Mateta, il Milan sonda il terreno il vista del calciomercato: ecco le ultime novità

CALCIOMERCATO MILAN

Mateta, il Milan sonda il terreno il vista del calciomercato: ecco le ultime novità

Mateta, il Milan sonda il terreno il vista del calciomercato: ecco le ultime novità
Il giornalista Niccolò Ceccarini ha scritto un lungo editoriale per TMW parlando anche del calciomercato del Milan. Il punto su Mateta: ecco le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan potrebbe cambiare qualcosa durante il calciomercato invernale. Si parla tantissimo di un possibile innesto in attacco. A fare il punto della situazione ci pensa il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb'.

"È evidente che la partenza di Gimenez sia una possibilità sempre più concreta. Difficile che il suo futuro sia ancora in Italia nonostante l’interesse della Roma. Il Milan si sta attivando su più fronti per cercare il profilo giusto per sostituirlo". Queste le parole su Gimenez.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Mercato Milan, investiti più di 100 milioni di euro: solo Rabiot è titolare. Gli altri ...>>>

Il giornalista poi fa il punto su uno dei possibili obiettivi, ovvero Mateta: "Il giocatore sarebbe tentato da un’esperienza in serie A e per questo il club rossonero sta sondando il terreno per capire se già in questa sessione invernale sia possibile fare un tentativo o meno. In questo momento la società inglese non ha intenzione di cederlo, solo davanti ad un’offerta veramente molto alta potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di privarsene a metà stagione".

Leggi anche
Mercato Milan, investiti più di 100 milioni di euro: solo Rabiot è titolare. Gli altri …
Milan, Nkunku ceduto a gennaio? Pellegatti: “Gira una voce clamorosa. Potrebbe …”

© RIPRODUZIONE RISERVATA