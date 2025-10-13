Pianeta Milan
Pafundi su Camarda: “Non deve mai perdere la fiducia in se stesso. E’ fortissimo”

Finire sotto i riflettori del calcio professionistico troppo presto può essere un'arma a doppio taglio: le parole di Pafundi a Camarda
Alessia Scataglini

Finire sotto i riflettori del mondo del calcio professionistico troppo presto può essere un'arma a doppio taglio. Lo sa molto bene il giovane Simone Pafundi. Il giovane ,ora in prestito alla Sampdoria di Massimo Donati, sta cercando di guadagnarsi sempre più spazio dopo svariate stagione alquanto complicate dovute anche dalla chiamata in Nazionale maggiore da parte dell'allora CT Roberto Mancini. Una convocazione quasi affrettata che lo ha proiettato ancora di più sotto gli occhi di tutti.

Al giorno d'oggi, il giovane classe 2006 condivide la maglia dell'Italia U21 con Francesco Camarda, gioiellino del Milan ora in prestito al Lecce. Proprio sul rossonero, Pafundi ha voluto spendere alcune parole, dandogli anche dei consigli preziosi. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Pafundi: "Camarda? E' un giocatore fortissimo, sta battendo ogni record"

Le parole di Pafundi su Francesco Camarda: "Abbiamo vissuto situazioni differenti. lo ho esordito in Nazionale, lui ha vissuto un ambiente come il Milan e penso non sia stato facile gestire la pressione. lo ci ho messo un po' a riprendermi: ciò che gli consiglio, se si troverà ad affrontare dei momenti difficili, è di non perdere mai la fiducia in se stesso e di circondarsi di persone che gli vogliono bene. È un giocatore fortissimo, sta battendo ogni record e sono felice per lui: merita tutto questo"

