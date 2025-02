Padovan: "Caos al Milan: Conceicao? Senza Champions rischia l'esonero"

"Con gli uomini che ha preso in questo mercato, seppure abbia preso una figurina come Joao Felix che, per quanto bravo, non sarebbe stato mandato via se fosse così forte, credo che potrà puntare al quarto posto. O meglio, dovrà puntarci. Vale lo stesso discorso che vale per Thiago Motta, se non centro l'obiettivo salta anche lui. Tra l'altro ha un contratto a tempo, dunque non penso che ci sarebbero grandi problemi ad esonerarlo. In Champions League, credo possa sicuramente superare questo turno. In questo momento credo sia un po' meglio della Juve, perché il cambio di allenatore ed il mercato hanno ristabilito un po' di pace anche tra i tifosi e la società. C'è un po' meno caos di prima intorno al Milan. Possono fare molto bene, ma anche Conceicao deve fare di più. Se parliamo malino di Motta, non posso parlare bene del portoghese per come sta facendo giocare la sua squadra. Però ha tante individualità, come Leao, Gimenez, Joao Felix, Reijnders, Abraham, Theo Hernandez, che sanno creare occasioni, situazioni, pericolose, gol".