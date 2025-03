Napoli-Milan, l’ex dirigente: “Ha vinto Leao 1-0. Rigore? Non capisco …”

"Il vero problema è che il Napoli, purtroppo, gioca per 60 minuti. La mia paura è quella: il Napoli non è in grado di tenere 90 minuti. Non è un fatto occasionale, ma ricorrente. E' successo con Roma, Lazio, Udinese, Como, Fiorentina, Venezia... L'unica prestazione di orgoglio nella ripresa, di recente, è arrivata con l'Inter. Nel finale di Napoli-Milan, è successo un'ira di Dio. Perché? Il crollo è fisico, non c'è dubbio. Mi domando anche se non ci sia la paura di non mantenere il risultato". LEGGI ANCHE: Milan, gli errori di Conceicao. E Fonseca ‘vince’ quasi in tutto >>>