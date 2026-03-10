Ecco il parere dell'ex capitano rossonero Riccardo Montolivo sul derby tra Milan e Inter e in particolare sugli allenatori Chivu e Allegri. L'estratto da Sky Sport

"Chivu ha creato una squadra forte, ma non perfetta perché è una squadra che ha dei grandi cali di concentrazione, che quando incontra squadre forti va a pagare come in Champions League e come negli scontri diretti. Contro le piccole il gap tecnico è talmente ampio che le porta sempre a casa. Allegri riesce sempre a tirare fuori dalle proprie squadre il massimo". Mancano solo 10 giornate al termine del campionato di Serie A e l'Inter resta ancora la squadra favorita per lo Scudetto, visto che al momento ha 7 punti di vantaggio sul Milan secondo. Vedremo cosa succederà nelle prossime partite.