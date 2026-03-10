Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Montolivo: “Allegri riesce sempre a tirare fuori dalle proprie squadre il massimo”

ULTIME MILAN NEWS

Montolivo: “Allegri riesce sempre a tirare fuori dalle proprie squadre il massimo”

Montolivo: 'Allegri riesce sempre a tirare fuori dalle proprie squadre il massimo'
Ecco il parere dell'ex capitano rossonero Riccardo Montolivo sul derby tra Milan e Inter e in particolare sugli allenatori Chivu e Allegri. L'estratto da Sky Sport
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il derby è stato vinto ancora una volta dal Milan: due successi su due sfide stagionali in campionato entrambe con il risultato di 1-0. Nel girone gol decisivo di Pulisic. Pochi giorni fa rete decisiva di Pervis Estupinan. Ecco il parere dell'ex capitano rossonero Riccardo Montolivo sulla partita giocata a San Siro (parole a Sky Sport).

LEGGI ANCHE: Allegri sorride: Gimenez è tornato. Per il Milan una carta importantissima nella corsa Scudetto>>>

"Chivu ha creato una squadra forte, ma non perfetta perché è una squadra che ha dei grandi cali di concentrazione, che quando incontra squadre forti va a pagare come in Champions League e come negli scontri diretti. Contro le piccole il gap tecnico è talmente ampio che le porta sempre a casa. Allegri riesce sempre a tirare fuori dalle proprie squadre il massimo". Mancano solo 10 giornate al termine del campionato di Serie A e l'Inter resta ancora la squadra favorita per lo Scudetto, visto che al momento ha 7 punti di vantaggio sul Milan secondo. Vedremo cosa succederà nelle prossime partite.

Leggi anche
Pellegatti racconta: “Ho trovato il soprannome di Estupinan”. Spunto da Elvis
Caso Ricci in Milan-Inter, ex arbitro Minelli: “Giusto non aver dato rigore, lui prova a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA