Il derby è stato vinto ancora una volta dal Milan: due successi su due sfide stagionali in campionato entrambe con il risultato di 1-0. Nel girone gol decisivo di Pulisic. Pochi giorni fa rete decisiva di Pervis Estupinan. Ecco il parere dell'ex capitano rossonero Riccardo Montolivo sulla partita giocata a San Siro (parole a Sky Sport).
ULTIME MILAN NEWS
Montolivo: “Allegri riesce sempre a tirare fuori dalle proprie squadre il massimo”
"Chivu ha creato una squadra forte, ma non perfetta perché è una squadra che ha dei grandi cali di concentrazione, che quando incontra squadre forti va a pagare come in Champions League e come negli scontri diretti. Contro le piccole il gap tecnico è talmente ampio che le porta sempre a casa. Allegri riesce sempre a tirare fuori dalle proprie squadre il massimo". Mancano solo 10 giornate al termine del campionato di Serie A e l'Inter resta ancora la squadra favorita per lo Scudetto, visto che al momento ha 7 punti di vantaggio sul Milan secondo. Vedremo cosa succederà nelle prossime partite.
