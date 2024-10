Vasquez: “Mi sento pronto per il Milan. Ho chiesto io a Maldini di …”

Devis Vasquez , portiere dell' Empoli di proprietà del Milan , ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di 'Sportweek', settimanale in edicola il sabato con il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', raccontando anche un retroscena su Paolo Maldini . Il colombiano, infatti, ha detto di sentirsi pronto per giocare nel club rossonero, ricordando come sia stato voluto dall'ex capitano e da Frederic Massara . Non solo, perché ha rivelato di essere stato lui stesso a chiedere di giocare in Primavera per vivere una partita del calcio italiano, nonostante fosse destinato alla prima squadra. Ecco le sue parole.

Milan, Vasquez si candida per un ritorno: e racconta un aneddoto su Maldini e Massara

"Mi hanno voluto Maldini e Massara. Come mi hanno scoperto? Non lo so, ma dimostrarono di conoscermi. Dissero che mi avevano preso per le mie qualità, erano convinti che sarei migliorato ancora, ma non fecero promesse. Ero stato acquistato per la prima squadra, mesi dopo fui io a chiedere a Maldini di giocare con la Primavera perché volevo vivere una partita del calcio italiano. Sette partite sono poche per meritarsi un grande club, però, sì, per come sto ora mi sento pronto. Il Milan è un obiettivo e un sogno insieme. Chi non vorrebbe giocare in uno dei club migliori al mondo?". LEGGI ANCHE: Milan, Baresi a tutto tondo: Fonseca, Sacchi e Berlusconi. Poi 'tira le orecchie' a Theo e Leao >>>