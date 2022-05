Milan, Theo Hernandez: “Davano l’Inter favorita, adesso chi sono i campioni?”

Theo Hernandez, terzino rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni a 'Sky Sport' dopo aver vinto lo scudetto con il Milan

Se in futuro il Milan può tornare tra i grandi anche in Europa : "L'importante è che abbiamo vinto il campionato oggi. Adesso abbiamo un mesetto di riposo, il prossimo anno daremo tutto con questa squadra incredibile. Con questo scudetto, il prossimo anno daremo tutto".

Su Leao: "E' normale che due giocatori forti si sentano bene in campo. Leao è incredibile, è migliorato come me. Adesso siamo una coppia incredibile. Chi è più veloce tra me e lui? Non lo so, questo dobbiamo vedere (ride, ndr)".