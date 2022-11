Milan, Serafini: “Oggi bisogna rimettersi in carreggiata” | News

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv' nel pre partita di Milan-Fiorentina, Luca Serafini ha parlato dell'aria che si respira intorno alla squadra dopo gli ultimi risultati. Queste le sue dichiarazioni: "Direi che dal dopo lockdown ad oggi probabilmente gli ultimi 5 sono stati i 5 giorni un po’ più complicati per chi vive il Milan. Ieri Pioli ha usato la parola disfattismo per descrivere l’esterno. Il tifoso del Milan ha vissuto sette anni d’inferno, in un limbo di mediocrità. E oggi quando questa mediocrità ti sfiora si spaventano: appena il Milan non fa una buona partita sono pronti a mettere in discussione i massimi sistemi. Giusto o discutere la squadra, i massimi sistemi no: non è possibile ogni volta parlare di mercato catastrofico. Società e squadra sono in un percorso, ci stanno degli inciampi. Oggi però ci si deve rimettere in carreggiata". Milan-Fiorentina, le scelte ufficiali di Pioli e Italiano.