Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Impallomeni: “Ancora troppo presto per parlare di Scudetto. Nkunku non mi meraviglia…”

INTERVISTE

Milan, Impallomeni: “Ancora troppo presto per parlare di Scudetto. Nkunku non mi meraviglia…”

Milan, senti Impallomeni: 'Presto per lo Scudetto. Su Nkunku...'
Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche la vittoria del Milan di Massimiliano Allegri, la rinascita di Nkunku e la lotta Scudetto
Redazione

Con la vittoria della Roma contro il Genoa si è conclusa la 17^ giornata di Serie A. Turno di campionato molto importante che ha visto le vittorie chiave di Milan, Inter, Napoli, Juventus e Roma, sia per quanto riguarda la lotta Scudetto, sia per la corsa al quarto posto Champions. Di seguito vengono riportate le parole dell'ex calciatore e ora giornalista Stefano Impallomeni ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'.

'Maracanà', le parole di Stefano Impallomeni

—  

Nella corsa scudetto, dopo l'ultima di campionato, spunta il fattore 9, ossia delle punte. Si è svegliato Nkunku: "Per me è un ottimo calciatore, non mi meraviglia. Non so se è una prima punta però. L'attacco sarà un fattore. Inter e Napoli ce l'hanno straordinario, meno il Milan e la Juve, non parliamo della Roma...Il fattore 9 inciderà sulla corsa Scudetto e Champions".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, le ultime in vista del Cagliari. Le parole di Rocchi e Cafù. Nkunku verso la cessione?

Milan che risponde all'Inter: "Primo tempo complicato, ma gli episodi hanno aiutato. Siamo in attesa di verifiche, ha ragione Allegri, si naviga a vista e non si deve parlare di Scudetto. E' ancora troppo presto e ha meno di Inter e Napoli. Sta facendo un grande lavoro Allegri in emergenza, soprattutto davanti. E questa squadra senza Modric e Rabiot è un'altra squadra".

Leggi anche
Orlando commenta la vittoria del Milan: “Ha faticato fino al gol. Scudetto? Inter e...
Ex Milan, Tonali sul suo allenatore: “Howe è una bravissima persona, mi ha dato tanto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA