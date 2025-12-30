Milan, senti Impallomeni: 'Presto per lo Scudetto. Su Nkunku...'

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche la vittoria del Milan di Massimiliano Allegri, la rinascita di Nkunku e la lotta Scudetto
Con la vittoria della Roma contro il Genoa si è conclusa la 17^ giornata di Serie A. Turno di campionato molto importante che ha visto le vittorie chiave di Milan, Inter, Napoli, Juventus e Roma, sia per quanto riguarda la lotta Scudetto, sia per la corsa al quarto posto Champions. Di seguito vengono riportate le parole dell'ex calciatore e ora giornalista Stefano Impallomeni ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'.
'Maracanà', le parole di Stefano Impallomeni
—
Nella corsa scudetto, dopo l'ultima di campionato, spunta il fattore 9, ossia delle punte. Si è svegliato Nkunku: "Per me è un ottimo calciatore, non mi meraviglia. Non so se è una prima punta però. L'attacco sarà un fattore. Inter e Napoli ce l'hanno straordinario, meno il Milan e la Juve, non parliamo della Roma...Il fattore 9 inciderà sulla corsa Scudetto e Champions".