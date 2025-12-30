Orlando: 'Milan? Ha faticato col Verona fino al gol. Sullo Scudetto...'

Pianeta Milan
Orlando commenta la vittoria del Milan: “Ha faticato fino al gol. Scudetto? Inter e Napoli…”

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche la vittoria del Milan contro il Verona. Ecco il suo commento
La 17^ giornata di Serie A si è appena conclusa. Lì in alto rimane tutto invariato. Le prime cinque, durante l'ultimo weekend calcistico, hanno vinto tutte. La lotta Scudetto è più aperta che mai, con l'Inter davanti a tutte, seguita da Milan, Napoli, Roma e Juventus. Di questo, ma non solo, ha parlato l'ex calciatore Massimo Orlando ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'. Ecco il suo commento alla vittoria del Milan di Massimiliano Allegri contro il Verona di Zanetti.

Milan che risponde all'Inter: "Napoli e Inter hanno qualcosa in più, nella rosa, però è vero anche che fra poco ritorneranno i tanti impegni e quello può essere un problema per le altre".

Massimo Orlando ha poi aggiunto: "Non so se Fullkrug sarà la soluzione del Milan davanti, importante sarà recuperare Leao e devi sperare che Modric e Rabiot non abbiano raffreddori, perché sono mezza squadra. Poi Pulisic ti risolve spesso le partite. Fino al gol comunque con il Verona ha faticato".

