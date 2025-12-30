Orlando: 'Milan? Ha faticato col Verona fino al gol. Sullo Scudetto...'

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche la vittoria del Milan contro il Verona. Ecco il suo commento
La 17^ giornata di Serie A si è appena conclusa. Lì in alto rimane tutto invariato. Le prime cinque, durante l'ultimo weekend calcistico, hanno vinto tutte. La lotta Scudetto è più aperta che mai, con l'Inter davanti a tutte, seguita da Milan, Napoli, Roma e Juventus. Di questo, ma non solo, ha parlato l'ex calciatore Massimo Orlando ai microfoni di 'Maracanà', in onda su 'TMW Radio'. Ecco il suo commento alla vittoria del Milan di Massimiliano Allegri contro il Verona di Zanetti.
Milan, le parole di Massimo Orlando a 'Maracanà'
Milan che risponde all'Inter: "Napoli e Inter hanno qualcosa in più, nella rosa, però è vero anche che fra poco ritorneranno i tanti impegni e quello può essere un problema per le altre".