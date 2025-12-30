Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan ora al servizio del Newcastle, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. Tra le varie dichiarazioni, inerenti anche e soprattutto al periodo delle scommesse, hanno colpito quelle rilasciate nei confronti del suo attuale allenatore, Eddie Howe: ecco, di seguito, le sue parole.
Ex Milan, Tonali sul suo allenatore: “Howe è una bravissima persona, mi ha dato tanto”
Ex Milan, parla Tonali—
Eddie Howe avrà sempre un posto speciale per te?
“Sì, secondo me sì. Oltre alle qualità come allenatore e a quello che mi ha dato in campo, mi ha dato tantissimo come persona. Sicuramente lo ricorderò sempre con affetto e penso farà parte della mia vita anche in futuro. In questi tre anni insieme mi ha aiutato tantissimo, sia dentro che fuori dal campo, e ancora oggi continua a farlo. È una bravissima persona, non a caso è rispettato da tutti qui a Newcastle, tifosi e giocatori”
