Ex Milan, Tonali sul suo allenatore: “Howe è una bravissima persona, mi ha dato tanto”

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan ora al servizio del Newcastle, ha rilasciato una lunga intervista: le parole sul suo allenatore
Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan ora al servizio del Newcastle, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni  di Sky Sport. Tra le varie dichiarazioni, inerenti anche e soprattutto al periodo delle scommesse, hanno colpito quelle rilasciate nei confronti del suo attuale allenatore, Eddie Howe: ecco, di seguito, le sue parole.

Eddie Howe avrà sempre un posto speciale per te?

“Sì, secondo me sì. Oltre alle qualità come allenatore e a quello che mi ha dato in campo, mi ha dato tantissimo come persona. Sicuramente lo ricorderò sempre con affetto e penso farà parte della mia vita anche in futuro. In questi tre anni insieme mi ha aiutato tantissimo, sia dentro che fuori dal campo, e ancora oggi continua a farlo. È una bravissima persona, non a caso è rispettato da tutti qui a Newcastle, tifosi e giocatori”

