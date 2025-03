Milan, Scaroni: 'Ottimisti per lo stadio'. E su Paratici...

Nonostante la Serie A sia ancora in pausa per le partite delle nazionali, è un periodo molto importante per il Milan. Il futuro rossonero gira intorno a due decisioni che dovranno essere prese: il nuovo stadio e il nuovo direttore sportivo . Oggi è stata una giornata ricchissima di novità in merito. Paolo Scaroni , presidente rossonero, è stato intercettato all'uscita degli uffici della Lega Calcio. Le sue parole riportate da Calciomercato.it.

"Il presidente rossonero Scaroni lasciando gli uffici della Lega Calcio: "Siamo ottimisti per lo stadio". Sulle voci in merito al nuovo Ds e Paratici sorride e va via". Queste le parole riportate dai colleghi. Secondo le ultime voci di calciomercato, ci sarebbero stati contatti tra Furlani e Paratici. Quest'ultimo sarebbe in pole per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. LEGGI ANCHE: Milan, direttore sportivo: nessun casting. Si tratta con Paratici: il punto>>>