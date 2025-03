Sala: “Vendita stadio San Siro entro le vacanze. Sul bando pubblico …”

Giuseppe Sala , Sindaco di Milano, ha parlato nuovamente della vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milano , con Milan e Inter pronti ad acquistare l'impianto e le aree circostanti per realizzare, in loco, un nuovo stadio condiviso . Lo ha fatto in occasione della Festa del Perdono, visitando il cantiere del progetto 'Green on the ground', al Policlinico di Milano, con delle dichiarazioni rilasciate all'agenzia di stampa 'ANSA'.

Sala, cessione dello stadio di San Siro 'entro le vacanze'

Sala, molto semplicemente, ha spiegato come sia obiettivo del Comune di Milano vendere lo stadio "entro le vacanze". Per far in modo, come noto, che non scatti il vincolo architettonico sul secondo anello di San Siro: qualora succedesse, l'attuale 'Meazza' non potrebbe essere più quasi totalmente demolito - come da progetto di Milan e Inter - e tutta l'operazione messa in piedi da Palazzo Marino con rossoneri e nerazzurri andrebbe all'aria.