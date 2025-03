San Siro, ospite speciale per Italia-Germania: presente Scaroni

Un’occasione speciale per Scaroni, che torna nel suo stadio per una notte diversa dal solito, questa volta non per seguire i rossoneri, ma per godersi uno spettacolo di alto livello tra gli Azzurri e i tedeschi. L’atmosfera a San Siro è calda e il pubblico è pronto a sostenere la squadra di Luciano Spalletti in un match dal grande fascino e valore competitivo.