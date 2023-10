Milan, Pulisic: “Volevo andare in porta contro il Genoa, ma…”

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista, in cui ha toccato molti temi

Sulla possibilità di andare in porta in Genoa-Milan: "Alcuni ragazzi sono accorsi e hanno detto: 'Chi andrà in porta?'. E ho detto: 'Lo farò. Sono felice di farlo se è quello che serve'. Ma poi, Olivier, ha detto che lo avrebbe fatto. Penso che l'allenatore dei portieri fosse più d'accordo con lui. È più sicuro. È un po' più grande, ma penso che mi sarebbe andata bene. Lui è entrato e ha fatto un ottimo lavoro".