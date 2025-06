Su Giovanni Leoni: "Il nome più caldo che desidererei è quello di Giovanni Leoni, il 2006 del Parma. Sarebbe importante prenderlo, nonostante ci sia la concorrenza dell'Inter. Tare e Allegri stanno lavorando per portarlo in rossonero. È uno di quei giocatori che chiudi gli occhi e ti viene da pensare a Nesta, non come qualità ovviamente. Bisogna vedere cosa ne pensa Carlos Cuesta, ma ci sono dei risvolti economici importanti. Con Xhaka il Milan non va verso il prezzo che vuole il Bayer Leverkusen, così come ha lo stesso atteggiamento per Javi Guerra. Con il Parma credo che non si debba trattare anche perché i soldi di Reijnders da qualche parte dovremmo metterli. Ne parlano tutti bene sul piano umano. Non sono molto ottimista sul fatto che si chiudano le trattative entro otto giorni".