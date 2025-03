Milan, Pellegatti: “Il rosso a Pavlovic uno scandalo! Non esiste”

"Non solo Maignan, anche Pavlovic squalificato". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato delle ultime novità sul Milan nel suo canale 'YouTube': "L'uscita del portiere rossonero poteva anche non essere rigore, ma lo scandalo è il rosso al serbo. Questo perché sembrava potesse essere per intervento violento, cosa che non sembrava comunque possibile. No, è stato espulso per DOGSO, cosa che non esiste, mancano due, tre elementi".